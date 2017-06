Die unterschiedlichen Ansätze der Bands spiegeln sich in diesem Song wieder: Elektronische Beats, Reggae-Rhythmen und soulige Stimmen – ein zeitgeistlicher Sommerhit mit Hymnenpotential. Zusammen mit dem Hit-Produzenten Roman Camenzind wurde der pulsierende Track gemäss einer Medienmitteilung des Badenfahrt-OKs in den HitMill-Studios aufgenommen und produziert.

Badener Stimmen werden zugemischt

Fertig ist der Song aber noch nicht, die Badener Bevölkerung muss noch in ihm verewigt werden. Dazu haben sich die Macher etwas Besonderes einfallen lassen: Vom 29. Juni bis 1. Juli wird im Stadtzentrum von Baden, am unteren Bahnhofplatz ein Badenfahrt-Fanbus stationiert sein. Dort kann man den Song mitsingen, Grussbotschaften oder Ähnliches abgeben. Die Videos werden zu Kurz-Clips geschnitten, die zeitnah auf den Kanälen der Badenfahrt gesehen und weitergeleitet werden können. Ausserdem werden die gesanglichen Beiträge in den Song gemischt, sodass er noch mehr Baden in sich trägt.

Am 19. August, dem zweiten Badenfahrt-Tag wird «Versus» erstmals live zu hören sein. Die drei beteiligten Bands werden ihn während des Pedestrians-Konzerts auf der Hauptbühne im Graven gemeinsam performen.

Ab Donnerstag wird der Song auf verschiedenen Radios gespielt und ab Freitag ist er auf den Plattformen iTunes, Apple Music, Google Play, Exlibris und Spotify erhältlich.