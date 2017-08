In Briefen und Büchern wird die Faszination der Badenfahrt als Allheilmittel umfassend beschrieben – schon lange, bevor der Zürcher Dichter David Hess 1817 in seinem Buch «Die Badenfahrt» analysierte. Zur Römerzeit wurde die Bädersiedlung, wo sich die Legionäre zwischen ihren Kriegseinsätzen gesundbadeten, «Aquae Helveticae» genannt.

Die beliebte Thermalheilstätte wuchs um weitere Badehäuser an. Es liessen sich Handwerker in der Umgebung nieder, und Händler zogen vorbei, die den Ruf der heilenden Quellen in Europa verbreiteten. So setzte im frühen Mittelalter ein richtiger Bade-Tourismus ein.

Wer aber meint, die Menschen seien nur wegen der heilenden Wirkung der Quellen nach Baden gefahren, sieht sich rasch getäuscht.

Poggio Bracciolini, päpstlicher Sekretär, beschrieb im Jahre 1416 den Badebetrieb. Eigentlich hatte ihn die Gicht an der Hand zur Badekur bewogen. Im Brief an einen Freund gestand er jedoch, wie entzückend die teils nackten Frauen im Bade und all die Vergnügungen rundherum waren.