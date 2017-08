Der musikalische Leckerbissen begann punkt 22 Uhr, dies bei sommerlichen Temperaturen. Hendrix Ackle wurde angekündigt. Er, der in früheren Jahren bereits mit Betty Legler und Michael von der Heide zusammenspielte. Bis er dann Richard Cousins kennenlernte. Mit dem ehemaligen Bassisten der Robert Cray Band begann er dann auch Songs zu schreiben.

Solche Lieder spielte er nun an diesem Sommerabend auf dem Badener Bahnhofplatz und obwohl die Woche erst begonnen hatte, standen die Zuhörer dicht gedrängt und wippten und summten zu den melodischen Klängen und teils sanften Tönen. Dann meldete sich plötzlich Hendrix Ackle zu Wort und meinte: „Nun folgt ein Liebeslied an den Sommer, die Badenfahrt und meine Frau“, was gleich die Herzen vieler Zuhörer und vor allem Zuhörerinnen erwärmte. Und mit Songs wie „I am close to you“ brachte er noch mehr Stimmung und die Zuhörer ins Schwärmen. Er hatte mächtig Spass und riess das Publikum regelrecht mit.

Badener Stars und Sterne am Himmel

Anstatt nach der Hälfte des Konzerts eine Pause einzulegen, kündete Hendrix Ackle seinen ersten Gast an: Benji Bonus. Der Badener Rapper hat den Bonus echt verdient und heizte so richtig ein mit den Worten „das macht mächtig Spass hier“, sodass das Publikum nicht anders als klatschen konnte. Kein Wunder, denn bereits seit über 15 Jahren weiss er seine Fans zu begeistern. Aber nicht nur er hat Badener Wurzeln. Solche hat auch Adrian Stern, der als zweiter Gast folgte. Der berühmte Musiker aus Baden mit seinen Mundartliedern muss man wohl nicht näher vorstellen.

Er hat seine Kunst perfektioniert und weiss gekonnt, mit seinen Liedern "Gänsehaut-Momente" zu zaubern. So spielte Stern früher schon mit Hendrix Ackle und Richard Cousins zusammen und meinte nun zum Publikum: „Es freut mich riesig, hier und jetzt nochmals diese Songs aus früheren Zeiten aufleben zu lassen.“ Er, der früher mit Brille und kurzen blonden Haaren vor dem Publikum stand. Und auch heute wollten die Zuschauer gegen Mitternacht noch nicht nach Hause. Sie verlangten mit tossendem Applaus nach einer Zugabe, sodass die Ehrendinger Rakete weiter vorne auf dem Festgelände fast schwankte. Diese bekamen sie auch und so endete ein sommerlicher Abend für viele mit einem Höhepunkt.