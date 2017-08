"EIN AUFTAUCHEN"

Am Mittwoch und am zweiten Samstag lassen Andi Hofmann und Bruno Jäggi an Mitternacht ein belebtes Wolkenmeer über die Fassade des Turms tanzen. Oder sie verwandeln den Turm in ein verspieltes Aquarium, die Zentrale eines Ameisehaufens oder eine glühende Feuer-Rakete. Andi Hofmann erklärt: «Unser Projekt ist eine visuelle Fahrt, bei der die Zuschauer in eine beeindruckend reale und gleichzeitig surreale Parallelwelt eintauchen – als ob mit offenen Augen geträumt würde.»