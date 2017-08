«Wir rechnen mit sehr, sehr vielen Besuchern am Wochenende, aber wir sind gut vorbereitet», sagt Max Romann, stellvertretender Kommandant und interimistischer Chef der Stadtpolizei. Besonders eng dürfte es wieder auf dem Schlossbergplatz werden. Um die Massen in diesem Nadelöhr ein wenig einzudämmen, wird die Lichtprojektion am Stadtturm heute und morgen gar nicht erst eingeschaltet. Falls sich der Andrang bis dahin gelichtet hat, würde die Projektion je nach Situation frühestens ab 1 Uhr nachts eingeschaltet, sagt Romann.

Im Vergleich zum ersten Festwochenende werden auch mehr Polizeibeamte im Festgebiet unterwegs sein. Auf der Hochbrücke wurde am Dienstag ein zusätzliches, hohes Netz gespannt, um die Bühne und die Beizen im Graben zu schützen. Trotz der Netze, die bislang der Brücke entlang gespannt waren, kam es vor, dass Gegenstände von der Brücke fielen. Mit dem neuen Netz sollte das nicht mehr passieren.

Lärmproblem auf Festgebiet

Klagen über zu viel Lärm auf dem Festgebiet tauchen immer wieder auf. «Wir lassen jeden Tag Schallmessungen durchführen», sagt Wirtschafts-Chef Lukas Urech. «Es sind bereits mehrere Beizenbetreiber verwarnt worden», so Urech weiter. Das Komitee kenne bei Wiederholungstätern kein Pardon.

Wer nochmals erwischt werde, dem werde der Stecker gezogen. Manchmal komme es eben vor, dass bei Live-Musik und guter Stimmung auch der Schallpegel in die Höhe gehe, nimmt Urech die Festbeizer dann doch ein bisschen in Schutz. «Wir sind begeistert vom Einsatz und der hohen Qualität, wie sie die Vereine in ihren Beizen an den Tag legen», hält Urech seitens des Komitees fest.

Ebenso gut seien seines Wissens die Lebensmittelkontrollen ausgefallen. Er wisse von keinen gravierenden Fällen. Rigoros werde die Polizei auch bei den Öffnungszeiten sein: «Wer nach Festschluss die Musik nicht abstellt oder Getränke verkauft, der wird gebüsst», so Urech. Das gelte auch für den Verkauf über die Gasse, der untersagt ist.

Bändeli aus Papier

Die Festpässe in Form von Plastikarmbändeli sind begehrter, als es das Badenfahrt-OK jemals erwartet hätte. Am Mittwoch kamen erstmals Bändeli aus Papier zum Einsatz. Weil die Plastikbändeli schneller weggehen als heisse Weggli, musste das OK kurzfristig auf Papier nachdrucken lassen. Robi Kramer, der im Komitee für die Festpässe zuständig ist, erklärt: «Es gab einen regelrechten Hype um die Plastikbändeli. Am Sonntag haben wir dann entschieden, dass wir nachproduzieren.»

Am Freitag und Samstag gibt es nur noch Tagesbändeli aus Papier. Alle Bändeli aus dem Vorverkauf sind aber weiterhin wie vorgesehen gültig. Der Verkauf im Festgebiet beginnt am Samstag früher und dauert länger als noch am letzten Wochenende: Ab 10 Uhr bis zirka 24 Uhr sind die Festpass-Verkäufer wiederum im Einsatz.

Wer schon im Besitz eines orangen Plastik-Tagespasses für heute Freitag ist, hat Glück gehabt: Sie oder er kann das ganze Badenfahrt-Wochenende zum Preis von 15 Franken geniessen.