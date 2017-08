Klatsche für den Titelverteidiger

Becks Finalgegner wurde im Kampf der Teutonen zwischen White Cobra und Kanuclub Nussbaumen ermittelt. Zweimal hatte der Kanuclub Nussbaumen White Cobra im Final schon dominiert. Stellte sich also die Frage, ob White Cobra in der Lage ist, das Blatt zu wenden. War er nicht: Zwar unterlag er denkbar knapp mit 4:5, doch Niederlage ist Niederlage.

Somit war alles bereit für den grossen Final zwischen Kilian Beck und dem Kanuclub Nussbaumen. Wer auf eine spannende Affiche gehofft hatte, sah sich leider bitter getäuscht. Der Zürcher Gast lies dem Titelverteidiger nicht den Hauch einer Chance und fertigte diesen gleich mit 5:1 ab.

Als Preis erhielt er einen Restaurant-Gutschein und das goldene Ahornblatt. Doch der Sieg ist auch mit Pflichten verbunden. So liegt es jetzt an Kilian Beck, die nächste offizielle Europameisterschaft durchzuführen. Diese wird aller Voraussicht also in Zürich stattfinden. Spätestens dann bietet sich wieder die Gelegenheit, die begehrte Trophäe in den Aargau zu holen. White Cobra zog derweil trotz verpasstem Finaleinzug ein positives Fazit: «Der Anlass kam gut an. Schön waren auch Kinder hier.»