Am vergangenen Sonntag ging es in der Moschee nun alles andere als friedlich zu und her: Es kam zu einer Massenschlägerei. Öffentlich gemacht hat die Vorkommnisse die Gemeinde Gebenstorf in einer Mitteilung an die Medien; sie schreibt von handgreiflichen Auseinandersetzungen und einem Grosseinsatz der Polizei. Die Kantonspolizei bestätigt, nach dem Anruf, der um 14.15 Uhr einging, mit einem Dutzend Beamten ausgerückt zu sein und danach rund 90 Personen kontrolliert zu haben, die sich kooperativ verhielten. Zwei Verletzte hätten sich nach dem Vorfall zur Kontrolle ins Spital begeben. Grund für die Auseinandersetzungen seien «vereinsinterne Streitigkeiten» gewesen. Was genau in der Moschee passierte, war bisher nicht bekannt. Vizepräsident Murseli Ibraimov gibt nun Auskunft; er sagt, er sei unglaublich traurig über die Geschehnisse.

Imam besuchte radikale Vertreter

Das Verhältnis zum Imam sei schon in der Vergangenheit nicht einfach gewesen. Der Vorstand und die grosse Mehrheit der Mitglieder seien sunnitischen Glaubens, doch in den letzten Jahren habe der Imam – seit acht Jahren im Verein aktiv – immer weniger ihre Werte vertreten und gepredigt. Der Imam habe einen Keil in den Verein getrieben, die Mitglieder gespalten. In den vergangenen Wochen seit der Eröffnung der neuen Moschee seien vermehrt Mitglieder aufgetaucht, welche dem Imam nahe standen, erzählt Ibraimov. «Als wir erfahren haben, dass er diesen Sommer radikale Imame in Skopje besuchte, hat der Vorstand beschlossen, ihn zu suspendieren.»