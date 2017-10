Am ersten Schultag nach den Ferien versucht man in der Schule Spreitenbach zum Alltag zurückzufinden. Der tragische Fall der 13-jährigen Sabrina, die sich nach Mobbing in den Sozialen Medien das Leben genommen hat, ist aber nach wie vor das grosse Thema. Die Schule reagiert nun auf das Problem des Cybermobbings.