Die Tragik dieser Verhandlung ist im Gerichtsaal in Baden aber der ersten Minute spürbar. Die Mutter, eine Deutsche, die mehrere Jahre im Aargau gelebt und gearbeitet hatte, wirkt niedergeschlagen, müde. Sie spricht so leise, dass Gerichtspräsidentin Gabriella Fehr sie mehrmals auffordern muss, lauter zu reden. Mehrmals muss sie eine Antwort unterbrechen, weil sie von Tränen übermannt wird.

Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 32-jährigen Arztgehilfin vor, sie habe ihre elterliche Aufsichtspflicht nicht wahrgenommen. Konkret: Sie hätte merken müssen, dass ihr damaliger Lebenspartner ihren zweijährigen Sohn lange Zeit physisch misshandelte und letztlich durch Schütteln tödlich verletzte. Die Anklage beantragt eine Bestrafung mit bedingten 14 Monaten Freiheitsentzug. Der Ex-Partner steht morgen Mittwoch vor Gericht. Für ihn beantragt die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren wegen vorsätzlicher Tötung.

Heute begann der Prozess mit der Befragung der Mutter. Die Anklageschrift listet über 20 Vorfälle auf, in denen der Stiefvater den Buben verletzt haben soll. Die Liste der Verletzungen, die am Kind festgestellt wurden, ist noch länger: Blutergüsse an Stirn, Armen, Gesäss. Beulen am Kopf, Schrammen im Gesicht, Würgemal am Hals. Eine Schnittverletzung und ein andermal eine Verbrennung an der Hand.

Mutter wirft sich Naivität vor

Punkt für Punkt geht Gerichtspräsidentin Fehr die Auflistung mit der Mutter durch. Diese sagt, Michael (Name geändert) sei eben ein hyperaktiver, lebenslustiger, tollpatschiger Junge gewesen. Sie habe die Verletzungen immer darauf zurückgeführt.

In Gesprächen mit ihren Eltern, Betreuerinnen in der Kindertagesstätte und sogar Ärzten, die Michael immer wieder untersucht hatten, sei sie darin bestärkt worden: sie solle sich nicht so viele Sorgen machen, das könne vorkommen in diesem Alter.

«Nie hat jemand mit mir über Kindsmisshandlung gesprochen», klagt sie unter Tränen vor allem die Ärzteschaft eines Zentrumsspitals an. Selber habe sie nie so weit denken können – und könne sie bis heute nicht: «Ich war doch so froh, dass ich wieder einen Mann an meiner Seite hatte.» Vom leiblichen Vater hatte sie sich getrennt, weil er gegen sie gewalttätig geworden war.

Sie könne nicht sagen, wie die Verletzungen entstanden seien: Sie habe nie gesehen, wie ihr Ex-Partner grob zu Michael gewesen wäre. Was sie sich vorwerfen müsse, sei vielleicht Naivität: «Dass ich diesem Menschen vertraut und ihn geliebt habe.»

Nach einem Unterbruch wird die Verhandlung am Dienstnachmittag fortgeführt. Es stehen die Plädoyers der Staatsanwaltschaft sowie der Verteidigung der Mutter an. Am Mittwoch wird sich der Ex-Partner vor Gericht verantworten müssen.

