Selbstverständlich habe er sich intensiv mit der Geschichte der Badenfahrt und deren kulturellen Hintergrund auseinandergesetzt und wisse deshalb um die Bedeutung dieses traditionsreichen Anlasses.

Dem Wunsch der Beizen gefolgt

Das Feuerwerk startet um 22.10 Uhr. Wie lange es dauern wird, will Lukasser noch nicht verraten, beziehungsweise stehe noch gar nicht fest. «Ein gutes Feuerwerk sollte nicht zu lange, sondern viel eher kurz und prägnant sein. Es gibt nichts Schlimmeres als die Festbesucher zu langweilen.»

Das Feuerwerk könne übrigens auch bei strömendem Regen – was natürlich niemand hoffe – durchgeführt werden. «Wir haben schon erfolgreich Feuerwerk bei mehrtägigen Festivals durchgeführt, an denen es während Tagen nur geregnet hat», so Lukasser, der mit seiner Firma unter anderem Feuerwerke für die Ski-Rennen in Kitzbühel, für den alljährlichen Staatsfeiertag in Liechtenstein oder das Fête du Lac in Annecy (F) durchgeführt hat.

«Nur starker Wind könnte ein Problem sein.» Von verschiedenen Standorten aus wird das Feuerwerk gezündet unter anderem von der Schlossruine Stein und vom Schartenfels. Armin Lukasser wird es sich nicht nehmen lassen, am 27. August persönlich in Baden anwesend zu sein. «Es wird für mich ein Premiere sein, da wir noch nie an einem Sonntag ein Feuerwerk in den Himmel haben steigen lassen.»