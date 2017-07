In der Nacht auf Samstag, 29. Juli 2017, führte die Kantonspolizei Aargau auf der A1 bei Neuenhof eine Verkehrs- und Fahndungskontrolle durch. Dabei stoppte die Polizei sechs alkoholisierte Automobilisten. Zudem zog sie vier Lenker aus dem Verkehr, die unter Drogeneinfluss standen.

Dass Alkohol am Steuer ein grosses Unfallrisiko darstellt, bewies ein betrunkener Lieferwagenfahrer am frühen Freitagabend. In einem Kreisverkehr in Kaiseraugst verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Strassenlampe.

Während der 50-jährige unverletzt blieb, entstand am Lieferwagen Totalschaden. Der Atemlufttest ergab umgerechnet rund zwei Promille. Die Kantonspolizei nahm dem Mann den Führerausweis ab.

Aktuelle Polizeibilder vom Juli 2017: