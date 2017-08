«Hier kann jedermann klagen und auf einem Zettel seine Klage respektive seinen Wunsch befestigen», erklärt er gleich den Sinn davon. Und unweigerlich spricht er die politische Situation an und manch anderes, das sich aus seiner Sicht endlich ändern sollte.

Dann zeigt er eine weitere Attraktion seiner Sammlung: Über 70 Meter lang ist die Papierwand, die voll Tausender Unterschriften, Wünsche und Sprüche ist. Es sind diejenigen Papierwände, die an der letzten Badenfahrt beim Stadtturm-Durchgang hingen, um von den Menschen signiert zu werden. Auch etliche Gegenstände trifft man bei ihm an, so unter anderem einen alten Stuhl aus dem einstigen Café Burger.

Ein Haus voller Anekdoten

Nicht nur der Keller, ein beträchtlicher Teil des Hauses ist eine einzigartige Sammlung. Sepp Schmid zieht dort eine Schublade, und es treten Hunderte von alten Baden-Postkarten hervor, oder dann sind es alte Fotos von irgendeinem Badener Fest. Und fast zu jedem Sammelgegenstand weiss er etwas zu sagen. Und wenn Sepp Schmid einmal zu erzählen beginnt, dann holt sich der Besucher eine Gratislektion Badener Geschichte und viel Unterhaltung mit Badener Anekdoten.

Seine Verdienste stellt Schmid in den Hintergrund. Doch mit Freude zeigt er das Foto von 1977, als das Badenfahrtkomitee unter Walter Bölsterli in den engen T-Shirts posierte. Besonders schwärmt er vom grossen Fieberthermometer der Badenfahrt 1982 am Schlossturm Stein. Es war seine Idee, dass dieser Thermometer schon vor Festbeginn die steigende Temperatur der Bevölkerung reflektieren sollte. Jede Badenfahrt hinterliess bei ihm so seine unvergesslichen Erinnerungen.

Alles sei etwas verrückter geworden, spricht er den Gigantismus gewisser Festbeizen an der Badenfahrt 2017 an. Doch Sepp Schmid freut sich auch auf die kommenden Tage. Er werde unbelastet unterwegs sein, sofern er nicht in seinem Keller steckenbleibt, weil er die Ausstellung zeigen muss. Eines soll ihm und seiner Erika nicht mehr widerfahren: Am ersten Badenfahrt-Samstag 1977 gab es in der Innenstadt einen fatalen Stromausfall, als die beiden eben mit dem Lift runterfahren wollten, um an die Badenfahrt zu gehen.

Die ganze Nacht haben sie im steckengebliebenen Lift verbracht. Kein Schreien und Poltern hatte irgendwelche Hilfe gebracht. «Heute werde ich darum das Handy dabei haben», sagt Schmid und schmunzelt auch bei dieser Anekdote. Sicher wird er wieder Erinnerungsfotos machen, für seine Sammlung und um diese dann zur Freude der Abgebildeten wie einst auf Papier per Post zu schicken.