Nutzern der App stehen für den Wettbewerb zehn virtuelle Blumen zur Verfügung, um die Lieblingsbeizen zu prämieren, wobei nicht mehr als eine Blume pro Beiz vergeben werden darf. Auf Platz 2 lag am Tag vor Wettbewerbsende die Beiz mit dem Namen «beschränkt» auf dem Kirchplatz mit 1145 Stimmen – die Gäste sitzen zu zweit oder zu viert in umgebauten Kleiderschränken, serviert werden Gourmetmenüs unter anderem mit Lamm, Dorsch oder Crevetten. Mit 667 Stimmen auf dem dritten Platz im Ranking der Badenfahrer: «Universall» auf dem Schlossbergplatz, auch Kranen- oder Raketenbeiz genannt – hier wird auf drei Ebenen getanzt und gegessen werden.

Festgestalterin Eliane Zgraggen, die der Jury ebenfalls angehört, erklärt: «In unseren Entscheid wird auch die Beurteilung mit einfliessen, ob und wie das Motto ‹Versus› umgesetzt wurde. Insgesamt bin ich beeindruckt, wie schön und wie thematisch breit es aufgegriffen worden ist.»

Bei manchen Beiträgen sei das Motto sofort erkennbar, bei anderen immerhin beim Blick auf das Kultur- oder Kulinarikangebot. Bei einer Minderheit sei das Motto «Versus» zwar im ursprünglichen Beschrieb der Beiz aufgegriffen worden, in der Realität nun aber kaum auffindbar. Darum sei ein weiteres Kriterium für die Jury, ob das Beizenprojekt auch so realisiert wurde, wie es bei der Bewerbung um einen der begehrten Plätze angegeben worden war. Zgraggen verrät zuletzt, wo sie sich an der Badenfahrt am liebsten aufhält: «Im Gebiet ‹Polygon› an der Limmat ergänzen sich Beizen, Bühne, Fluss und Besucher zu einem wunderbaren Ensemble.»