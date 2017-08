«Universall»-Turm versus Stadtturm: Mit dem Start der Badenfahrt können am Freitag die Besucher erstmals auf die Ehrendinger Raketen-Beiz. Bis zur obersten Spitze misst der Ehrendinger «Universall»-Turm 34 Meter. Damit kommt die Raketenabschussrampen-Beiz zwar nicht an die 56,4 Meter des Stadtturms heran. Trotzdem: Wer in der «Mars»-Bar knapp 30 Meter über dem Schlossbergplatz ein Bier oder Mineral trinken möchte, darf keine Höhenangst haben.

Das «Badener Tagblatt» durfte als erstes auf den «Mars» und hat die Aussicht für Sie getestet.