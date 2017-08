Von dort geht’s die Obere Halde hinunter über die Kronengasse ans Wasser, wo man sich auf einem Stillen Bänkli mit einem Glas Wein für einen Entdeckungsbummel der Limmat entlang stärken kann.

Geniessen auf Serbisch

Den Badenfahrt-Besuchern, die vor der recht stattlichen Holzbude von «Chile Austral» warten, steht der Sinn nach Empanadas. Wer sich im engen Innern am Büffet vorbei zum Hinterausgang drückt, findet sich unverhofft in einem kleinen, ruhigen Gärtchen mit vier Tischen direkt am Fluss wieder.

Ebenfalls auf das stoisch dahinfliessende Wasser blickend labt man sich ein Stück weiter flussabwärts bei «KOLO» an serbischen Spezialitäten, zeitweilig begleitet von serbischer Volksmusik.

Promis lassen Korken knallen

Vorbei am Lift, vor dem Hazy Osterwalds Hit «Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt…» in Dauerschlaufe gespielt werden müsste, führt der Weg zum «Le Durt»: An der langen Bar-Theke lassen regelmässig Badener Promis die Champagnerkorken knallen und mixen Drinks. So waren am Montagabend etwa NAB-VR-Präsident Josef Meier, CVP-Politikerin Marianne Binder und ihr Mann, Rechtsprofessor Andreas Binder, im Dienst.

«Gault Millau»-würdig ist das Restaurant im ersten Stock mit Blick auf den Fluss, mit purpurnem Teppich, weissen Tischtüchern, Gladiolen im silbernen Sektkübel, edlem Käsewagen und verführerischem Speiseangebot. Kunststück, liegt der Ursprung der Beiz doch bei den «Freunden französischer Küche» und den «Wettermachern». In wechselnden Formationen haben sie sich über mehrere Badenfahrten hinweg nunmehr zu «Wersusch» zusammengeschlossen und dem Schöpfer des benachbarten Tränenbrünneli, Trudel – rückwärts, ergo versus, «Le Durt» – ein gastronomisches Denkmal gesetzt.

Setzkasten aus Pflanzen

Wie ein riesiger Setzkasten, gefüllt mit Pflanzen statt Nippes, steht das «Nour – Kafi Royal» gegenüber der Alternativen Bühne Polygon am Ufer der Limmat. Was die Glücklichen, die Essen und einen Tisch ergattert haben, auf ihren Tellern haben, lässt einem das Wasser im Munde zusammenlaufen, weil es zwar enorm fremdartig aber zugleich ebenso gluschtig aussieht. Am Montag wars eine Spezialität aus Äthiopien, gestern eine aus Afghanistan, an den kommenden Tagen stehen unter anderem auch Speisen aus Tibet, dem Iran und Syrien auf dem Programm.

Nach dem Putzen ist vor dem Putzen – unterwegs mit den Werkhofmiterabeitern: