Ist die kritische Grösse erreicht?

Die Badenfahrt kann und soll sich mutig verändern und noch mutiger werden, nicht wachsend in der Grösse. Sie soll sich trotz vieler Besuchenden fernab vom Massenevent durchsetzen. Kunst und Kultur, die vielen Sparten sind dafür genauso wichtig wie attraktive Bedingungen für Vereine und die Nachwuchsförderung. Es braucht auch den selbstkritischen, schonungslosen internen Rückblick beim Komitee.

Wie haben Sie die Besucherinnen und Besucher erlebt?

Ich habe viele Menschen erlebt, die nur ein Mal an die Badenfahrt gehen wollten, und dann traf man sie fast allabendlich an. Sie zogen Freunde durch die Menge, streunten allein umher, staunten, waren ausgelassen oder sassen zum Festende voll Melancholie in der Badstrasse.

Was hat Ihnen persönlich besonders gefallen?

Die Installation «Versus» und das Game des Künstlers Matthias Gubler unter dem grossen Brückenbogen waren für mich etwas Unvergessliches und Zentrales. Worte ins Zentrum setzen: Von gegensätzlichen Wortpaaren wie «Himmel/Hölle» spielte man sich durch rund 100 Paare vom Gegensatz bis zum Unzertrennlichen «Parker/Barrow» (Bonnie&Clyde). Oder die schlichte und dichte Projektion von Pascal Arnold am Stadtturm, die sicherlich eine Million mal fotografiert wurde. Auch das Wirken von Maja Hürst – sie hat Baden reich beschenkt. Die Installationen von Roman Sonderegger als Stadtmöblierung, die vielen fehlen werden – Stadtmöbel, als Symbol für veränderbaren Stadtraum. Der temporär neu gestaltete Stadtraum überhaupt ist etwas Zentrales der Badenfahrt.

