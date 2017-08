Am Abend hat man sich auf der Baustelle ein Feierabendbier gegönnt oder andere Vereine auf deren Bau besucht und sich ausgetauscht. Auch wenn die Beizen erst heute Abend öffnen: In Betrieb sind die meisten bereits gestern Abend gegangen, als zusammen mit Helfern und Freunden bereits bis nach Mitternacht gefeiert wurde.

Ein Volksfest, das für jeden Geschmack etwas bereithält

Genau das macht die Badenfahrt so einzigartig. Die Tausenden von Stunden, welche die Vereine voller Herzblut, Kreativität und Leidenschaft in ihre Projekte stecken. Der Aufwand steht dabei in keinem Verhältnis zum möglichen Ertrag. Natürlich hoffen alle Vereine, am Schluss eine schwarze Null zu schreiben oder gar einen Batzen ins Vereins-Kässeli legen zu können.

Doch des Geschäftes wegen beteiligt sich kein Verein an der Badenfahrt. Insofern sind auch die Diskussionen um gigantische Bauten etwas müssig. Natürlich überragt die über 30 Meter hohe Raketen-Beiz beim Manor alles bisher Dagewesene. Entgegen seiner Beteuerungen fördert das Fest-OK solche Bauten ja geradezu, indem es selber wuchtige und aufwendige Bauten – dieses Jahr auf der Hochbrücke – erstellt.

Doch Hand aufs Herz: Sind wir Badener nicht alle etwas stolz, wenn die Badenfahrt mit derart imposanten Gebäuden aufwarten kann? Entscheidend ist doch vielmehr der Mix. Und hier trumpft die Badenfahrt ganz gross auf. Sowohl in Sachen Bauten wie auch beim kulturellen und kulinarischen Angebot bietet das Volksfest für jeden Geschmack etwas. Hier die laute Party mit Mainstream-Musik, da die etwas ruhigere Ecke mit leisen Darbietungen. Hier die offizielle Miss-Badenfahrt-Wahl, da die Anti-Miss-Badenfahrt-Wahl. Hier der Fackelspiess über die Gasse, da der aufwendig zubereitete 5-Gänger in gediegenem Ambiente.

In gewissen Festgebieten fühlt man sich jetzt schon eingeengt

Aller Vorfreude zum Trotz gibt es aber auch Kritisches zu beobachten: Wohl dem Umstand immer weniger verfügbarer Freizeit geschuldet, haben dieses Jahr auffällig viele Vereine ihre Beiz von Gerüstebauer-Firmen oder Zimmereien erstellen lassen, um sie dann (immerhin) noch mit viel Liebe zu dekorieren. Der «SelbermachGroove» der Badenfahrt geht dadurch zuweilen etwas verloren. Und: Immer mehr Beizen ähneln sich, was Volumetrie und Umriss betrifft.

Auch wird immer häufiger mehrgeschossig gebaut, um die zugeteilte Parzelle optimal nutzen zu können. Dadurch fühlt man sich in gewissen Festgebieten jetzt schon eingeengt, ehe die Festbesucher überhaupt da sind. Besonders augenfällig ist dies beim zentral gelegenen Schlossbergplatz, wo die teils wuchtigen Beizen einen Grossteil des Platzes bedecken. Schon 2012 war dies ein Problem, offensichtlich sah das OK keinen Handlungsbedarf. Man kann nur hoffen, die Besucherströme verteilen sich so, dass man als Besucher nicht sprichwörtlich in der Innenstadt steckenbleibt.

Doch diese kritischen Aspekte vermögen die Vorfreude auf das zehntägige Fest nicht zu schmälern. Im Gegenteil: Während zehn Tagen wird Baden dank seiner Badenfahrt weit über die Region hinausstrahlen und rund eine Million Besucher aus dem ganzen Land anlocken. Für viele Badenerinnen und Badener werden es zehn Tage im Ausnahmezustand sein. Am Morgen zur Arbeit, direkt nach Feierabend ans Fest, früh am Morgen ins Bett und am nächsten Morgen – noch mit etwas Schlagseite – zur Arbeit.

Liebe Badenerinnen, liebe Badener, liebe Leserinnen, liebe Leser. Die Redaktion – die sich auf Ihren Besuch im «Bistro de la Presse» auf dem Bahnhofplatz freut – wünscht Ihnen unvergessliche zehn Tage voller magischer Momente, schöner Begegnungen und lang anhaltender Erinnerungen. Kurz: eine grossartige Badenfahrt voller Freude und Überraschungen.

Auch ich werde mich hoffentlich in zehn Jahren im Alter von knapp 50 Jahren gerne an die Badenfahrt 2017 zurückerinnern. «Das war doch das Fest, als mein Sohn in den Kindergarten kam.»