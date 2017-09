Rechtsmedizin mit klarem Befund

Als zweite Zeugin wird die Ärztin des Zürcher Instituts für Rechtsmedizin, die Michaels Leichnam obduziert hatte, befragt. Sie fand nicht nur die typischen Verletzungen eines Schleudertraumas, sondern auch weitere Blutergüsse, unter anderem an den Genitalien. Einblutungen im Dünndarm, Quetschungen an der Lendenwirbelsäule, Stauchungsbrüche an Brustwirbelkörpern.

Ihre Befunde lassen keinen Zweifel daran, dass die Theorie von Mutter und Stiefvater, Michael habe sich die Verletzungen selbst zugefügt oder unfallmässig erlitten, falsch ist. «Die Unterblutungen waren an Stellen, die man sich nicht durch Stürze erklären kann», sagt die Rechtsmedizinerin. Und: Ein einfaches, kurzes Schütteln hätte nicht zum Tod geführt: «Es muss länger als zehn Sekunden und in einer Frequenz von bis zu 30-mal gewesen sein», so die Fachärztin.