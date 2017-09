In Karohemd und Jeans sitzt Robert (alle Namen geändert) am Mittwochmorgen im Bezirksgericht Baden. Die Hände hat er sich auf die Beine gelegt. Regungslos hört er zu, wie sein Gutachter die Fragen von Gerichtspräsidentin Gabriella Fehr beantwortet.

Der forensische Psychiater ist ein erfahrener Experte, leitet in Zürich die Fachkommission, die Gutachter begutachtet. Schon über 150 Gutachten hat er selber erstellt. Im Fall von Robert, 40, gelernter Lagerist und Berufsbildner, wurde ihm die Arbeit nicht leicht gemacht.

Wenige Tage nachdem der zweijährige Michael in der Wohnung von Robert und seiner damaligen Lebenspartnerin Stefanie ums Leben gebracht worden war, fand während rund drei Stunden eine erste Befragung statt. Und: Es sollte die letzte bleiben.

Vor der zweiten Exploration habe der Anwalt Roberts angerufen und mitgeteilt, sein Mandant werde keine weiteren Auskünfte erteilen. Die Staatsanwaltschaft wies den Forensiker in der Folge an, das Gutachten so fertigzustellen.

«Der Informationsstand war knapp, aber ausreichend», sagt er heute vor Gericht. Er habe den Eindruck erhalten, dass Robert auf Belastungen nur sehr eingeschränkt reagieren könne: «Durch Flucht oder mit Aggressivität.»

Es gebe zwar eine leichte narzisstische Akzentuierung in Roberts Charakter – aber keine manifeste Persönlichkeitsstörung. Der Gutachter befindet Robert für voll schuldfähig.