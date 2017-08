Besonders schön war, wie die Covers der bekannten Bob-Marley-Lieder durch die Eigenheiten und Stärken der Musiker geprägt wurden. Da zeigte Robbie Caruso mit seinen Soli, was er auf der Gitarre alles draufhat. Dasselbe galt auch für Philippe Kuhn am Keyboard im Song «Exodus».

Es war nicht das erste Mal, dass Caruso mit seinen Musikerkollegen Bob-Marley-Songs zum Besten gab. Letztes Jahr trat die Formation in der Badi Villnachern vor ausverkauftem Haus auf. Am Konzert in Baden erinnerte sich Caruso daran: «Das, was wir vor einem Jahr gemacht haben, war nur möglich dank der tollen Stimme von Sänger Mauro Corchia. Ab und zu braucht es einfach einen Italiener.»

In Baden war Mauro Corchia auch am Start und führte als Sänger und mit humorvollen Fragen ans Publikum durch die Show. Da wollte er beispielsweise wissen, wer inmitten des Reggae-Konzerts einen Joint hatte, oder er fragte, wer ihn nach dem Konzert mit nach Hause nehmen würde. «Ich komme aus Bern und brauche eine Schlafmöglichkeit.» Interessanterweise waren ein paar (weibliche) Hände zu sehen. Zum Schluss freute sich das Publikum über Zugaben wie «Concrete Jungle» oder «Redemption Song».