Claudia Salomon-Burri, Parteilos

«Wir haben in der Gemeinde viele Familien mit Migrationshintergrund. Die Integration gestaltet sich nicht immer einfach, was recht herausfordernd und spannend ist. Die aktuellen Gemeindeprojekte zur Verbesserung der Infrastruktur gilt es finanziell in einem vertretbaren Rahmen umzusetzen. Aus diesen Gründen liegen mir die Schule, der soziale Bereich und die Finanzen speziell am Herzen.»