Diesmal: Während am zweiten Badenfahrt-Wochende Sommer-Samichläus Tequilla ausschenkten und andere sich in Power-Ranger-Schleckstengel verliebten mussten auch schon 1997 die Werkhofmitarbeiter grosse Arbeit leisten, damit sich die Stadt am nächsten Morgen frisch rausgeputzt präsentieren konnte. Vor allem ein grosses "Gebinde" machte den Putzenden und der Wischmaschine viel Mühe. Gute Unterhaltung!