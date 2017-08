Also, dann halt runter, dorthin, wo das Komitee das Festgebiet von der Akustik her als «laut» vorgegeben hat. Das Caipirinha- und DJ-Abenteuer geht los, und zwar beim «Semiramis Garden» beziehungsweise bei der «Bar do Tio». Generell gilt auch in diesem Gebiet: bestaunenswert, was alles aufgestellt wurde: «Charlies Dampfer», «DehnBar» und in der Doppelreihe zur Halde hinab dahinter gleich «Chez Soif», «Casa Latina», «Schrott versus Glamour» (mit gutem Musikprogramm), «RememBar», «Tanzverbot» – insgesamt eine geballte Ladung auch baulich ansprechender Festbeizen, die es in sich haben, was Unterhaltung und Drinks anbetrifft. Hier beginnt die eigentliche Ultra-Partyzone, was an der steigenden Dezibel-Zahl und am sinkenden Alter des Publikums abgeleitet werden kann.

Je tiefer, desto mehr geht auch der Sound in die Bässe runter. Bei «Freun(n)de am Tanzen», wo die elektronische Musik gepflegt wird, bis zu «Bass & Drum», wo ebenso der Lautstärke wegen der ganz Körper vibriert. Konversation ist in diesem Viertel nicht gefragt, denn da heisst es einfach Abtanzen und die Nacht durchshaken.

Eingeklemmt im Sound-Sandwich

Im wahrsten Sound-Sandwich von links und rechts, von oben und der Grabenbühne unten gerät man unter den verschiedenen Brückenbogen. Ob «Zuflucht», «Ocean Club», «Nachtschicht» (Black versus White) oder «The Stage» (Nachtbrise) – da muss man einfach mal durch und sich bei unterschiedlichsten Musikstilen, Live-Bands und vor allem DJs unter verschiedenen Generationen in der tanzenden Masse tragen und sich zudröhnen lassen.