Statt über dem ehemaligen Hotel Verenahof im Bäderquartier wurde sie kurzerhand auf dem Springbrunnen für die Festbeiz des «Badener Tagblatts» gebaut: die Dachkuppel des Tessiner Stararchitekten Mario Botta. Nun steht sie in voller Pracht auf dem unteren Bahnhofplatz.

Ab heute Abend wartet das «Bistro de la Presse» mit einem unterhaltsamen Programm auf.

So können Festbesucher unter der Kuppel Promis treffen, Lesungen lauschen, Slam-Poeten und Komiker zuhören sowie Getränke und Snacks geniessen. «Ganz im Geist des ‹Bistro de la Presse› stellen wir Medien und Literatur in den Fokus», erklärt Kommunikationschefin Michelle Pinnow. Ganz ohne Musik geht es aber nicht: Morgen Samstag tritt die Rock-Coverband azTon auf, die an der Badenfahrt 1997 einen überwältigenden Einstand gab. «Wir freuen uns sehr, dass azTon ihr 20-Jahr-Jubiläum bei uns feiern», sagt Pinnow.

Gespräche mit Politikern führen

Weitere Highlights sind die Auftritte von Komiker Peach Weber sowie der Slam-Poeten Kilian Ziegler und Simon Libsig (siehe Text rechts). Im «Bistro de la Presse» haben Festbesucher ausserdem die Gelegenheit, Gespräche mit den Regierungsräten Stephan Attiger und Markus Dieth zu führen, ebenso mit Ständerätin Pascale Bruderer, den Nationalräten Luzi Stamm, Jonas Fricker und Thierry Burkart.

Am letzten Badenfahrt-Samstag wird es einen Wettinger Abend geben, bei dem Gemeindeammann Roland Kuster, Nationalrätin Yvonne Feri und der ehemalige Migros-Chef Herbert Bolliger vor Ort sind. Auch ein Stadtammann-Abend mit dem amtierenden Geri Müller und den drei Gegenkandidaten Erich Obrist, Markus Schneider und Sandra Kohler darf nicht fehlen.