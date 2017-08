Der Unfall passierte am Freitagmorgen um 6.40 Uhr: Eine 27-jährige Frau fuhr von Lengnau her auf der Hauptstrasse durch Ehrendingen. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Wagen mit zwei Rindern im Anhänger konnte nicht ausweichen, es kam zur folgenschweren Kollision.

Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste das Auto aufschneiden, um die Deutsche zu befreien. Sie wurde mit Verdacht auf Beckenbruch ins Spital gefahren, wie Kantonspolizeisprecher Bernhard Graser sagt.

Die Polizei sperrte die Strasse bis neun Uhr. Die Unfallursache ist noch nicht klar. Die Kapo stellte aber fest, dass die Frau deutlich alkoholisert unterwegs war. Ihr Auto ist stark demoliert. Der Fahrer des Viehtransporters und seine zwei Rinder kamen mit dem Schrecken davon. (mwa)

Aktuelle Polizeibilder: