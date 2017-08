Wer per öffentlichen Verkehr ins Stadtzentrum gelangt, der sieht sich am unteren Bahnhofplatz gleich mit einer geballten Ladung Badenfahrt konfrontiert. Kulinarisch wie Entertainment-mässig geht da bereits die Post ab, wenn auch – im Gegensatz zu den Brückenbogen – aus Dezibel-Sicht beurteilt recht erträglich. Das spricht für die Blues-Bühne, die vom «Tipitinas»-Bau akustisch noch abgeschirmt wird. Karibisch-kreolisch geht’s hinauf (nur symbolisch) auf den «Machu Picchu», wo es peruanisch wird, um dann via «Count Town» ins orientalische «Babylon» zu wechseln. Für den Durst kehrt man bei «Malt’n’Smoke» oder unter Botta’s Kuppel im «Bistro de la Presse» ein, den deftigen Kafi gibt’s nebenan im «Chrisiestei». Halt: Auch Party’s hat es dort in Versus-Manier bei «Mister Loo», kombiniert mit stillem Örtchen.

Der Theaterplatz gehört zu den Verweilzonen, wo sich, wie in der Badstrasse schön hergerichtete Imbissstände befinden. Und mit «Sinneswandel» (blinde Kuh), Bergbahn Freienwil (diverse Alpen-Tapas, den Indern (Namaste India) hat es Gelegenheiten, um sich abseits vom Rummel zu erholen. Beim «Delüxli» genehmigt man sich das Cüpli, bevor das Bad in der Menge auf dem Schlossbergplatz folgt.

Wie schon an den vorhergegangenen Festen finden sich hier die gigantischen Beizen, sinnbildlich von Nachbargemeinden inszeniert, nämlich «universALL» (Ehrendingen), von wo man sogar weit hinunter aufs «Baumhuus» (Zurzibieter Gemeinden) und deren Wildsau-Angebot auf dem Teller blicken kann. Im oder besser gesagt auf dem «Bottich» geht es vielleicht an Höhenmetern weniger hoch zu und her, dafür ist es hier ebenso erfrischend. Vis-à-vis blickt man auf die Festbeiz «HoBra», wo man nicht Fussballfan zu sein braucht, um sich entweder dem holländischen Bier oder dem Caipirinha – meist angebotener Badenfahrt-Drink – zu widmen. Nicht vergessen werden darf die «Dorian Gray», wo sich die künftigen Miss Badenfahrt mit ihren Mitstreiterinnen räkeln, oder die bodenständigere «ErstLetzte Beiz».

Versus im wahrsten Sinne, etwas versteckt beim Stadtturmdurchgang auf der Schlossbergseite, sieht man sich mit der «Fantasia» konfrontiert, wo Himmel und Hölle aufeinandertreffen: Draussen ist es eher paradiesisch, der Gang in Richtung Tunnelgarage mutet dann doch eher höllisch an. Dort wird es bei entsprechendem Sound und Drinks so richtig teuflisch.