Wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilt, konnte das Feuer rasch gelöscht werden.

Gemäss ersten Ermittlungen wurden der Containerinhalt in Brand gesetzt. Der Sachschaden beträgt gemäss Polizeiangaben einige tausend Franken.

Ein Zeuge will zur fraglichen Zeit mehrere Kinder oder Jugendliche gesehen haben, die davonrennen. Hinweise zur Täterschaft sind an den Stützpunkt in Baden erbeten: Tel. 056 200 11 11. (jk)