Baden verändert sich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. In drei Tagen beginnt die Badenfahrt. Wer jetzt schon in der Mittagspause oder nach Feierabend durch die Stadt geht, sieht deutlich, wie viel freiwillige Arbeit, wie viel Energie und Herzblut in diesem Fest stecken. Als Vorgeschmack zeigen wir Ihnen in einer kleinen Serie die besten Bilder vom Aufbau in den verschiedenen Festgebieten.

Den Anfang machen heute das Gebiet «Nord» mit dem Kurpark und dem Tränenbrünneli, sowie das Gebiet «Unten», das sich der Limmatpromenade entlang am Landvogteischloss vorbei bis zum Kraftwerk Aue erstreckt. Die zwei Gebiete sind kein Gegensatzpaar, sie sind eng miteinander verwachsen: Im Kurpark steht nicht nur die Festspielbühne, hier gibt es auch einige kleine, aber sehr feine Beizen.