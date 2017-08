Die Aktion des Neuenhofer Unternehmers Peter Stamm lockte während der Badenfahrt zahlreiche Neugierige an: Vor ihren Augen wurden auf einem Gullydeckel beim Bezirksgebäude T-Shirts in verschiedenen Farben und mit Badenfahrt-Design gedruckt. Unter den T-Shirt-Trägern ist auch Betty Legler, die Schweizer Rocklegende der 1980er-Jahre. Sie war gleichzeitig Taufpatin des Projekts, das Stamm in Zusammenarbeit mit dem Badenfahrtkomitee und dem Tiefbauamt und der Werbeagentur Schaerer und Partner kreiert hat. «An stillen Orten entsteht, unerwartet, oft atemberaubend Schönes», findet sie.

«Wir haben sehr gute Feedbacks erhalten», sagt Stamm. Die Aktion sei von den Festbesuchern geschätzt worden. «Die Badenfahrt-T-Shirts sind als Erinnerungsstücke gedacht.» Der Gullydeckel bleibt nun bestehen, auch die T-Shirts sind bis auf weiteres auf der offiziellen Badenfahrt-Website erhältlich.