Wenn sich einige in diesen Tagen über die lange Anreise von Aarau oder Zürich an die Badenfahrt beklagen, kann Marco Zurmühle nur müde lächeln. Denn Zurmühle hat eine Strecke von 6240 Kilometern auf sich genommen und ist extra für das Fest aus den USA zurückgekehrt. Für den 61-Jährigen ist das jedoch keine Besonderheit: «Seit 1977 habe ich keine Badenfahrt und kein Stadtfest verpasst.»

Seit knapp 20 Jahren lebt Zurmühle in Westport im US-Bundesstaat Connecticut. Es habe ihn schon immer gereizt, einmal ins Ausland zu gehen, sagt er. Als er – als Banker bei einer Schweizer Grossbank angestellt – 1998 die Möglichkeit erhielt, vom beschaulichen Baden an die Ostküste der USA zu ziehen, schlug er zu. Von 1991 bis 1994 hatte er schon einmal in den USA gelebt, damals im New Yorker Stadtteil Manhattan. In der amerikanischen Grossstadt hat Zurmühle auch seine heutige Ehefrau kennengelernt, «an einem Tina-Turner-Konzert», wie er sagt. Mit ihr, ebenfalls Schweizerin, hat er zwei Kinder im Alter von 21 und 18 Jahren.

Badenfahrt bedeutet Heimat

Mit der Familie kehrt Zurmühle ein- bis zweimal im Jahr in die Schweiz zurück. So auch dieses Jahr, als die Familie ihren Sommerurlaub bei Freunden und Verwandten verbrachte. Man sei immer noch sehr stark hier verwurzelt, sagt er. Insbesondere mit Baden verbinde ihn einiges. Hier ist er geboren, hier hat er bis zu seinem Umzug gewohnt. Zudem hat er viele Jahre für den Volleyballclub Kanti Baden (VBC) gespielt und ist Ehrenpräsident des Vereins. An der letzten Badenfahrt vor zehn Jahren war der VBC mit einer eigenen Beiz vertreten. Auch dieses Jahr besucht Zurmühle mit den ehemaligen Mannschaftskollegen das Fest. Während der Badenfahrt wohnt er bei einem langjährigen Schulfreund in Wettingen.

Aus Sicht von Marco Zurmühle hat sich die Badenfahrt über die Jahre kaum verändert. «Die Badenfahrt ist immer gleich gut», findet er. Einzig falle ihm auf, dass immer mehr Leute kämen. Im Allgemeinen zeichne sich das Volksfest durch viele gute Ideen und Abwechslung aus.

Besonders gefalle ihm, dass es auch ruhige Restaurants und ein breites Musikangebot gebe. Seit Freitagabend hat Zurmühle keinen einzigen Tag an der Badenfahrt verpasst. Sein Highlight sei bisher die «UsVers»-Beiz gewesen, die er «die Bücherbar» nennt. Daneben habe ihn besonders die «Ouroborus»-Projektion am Stadtturm beeindruckt: «Dieses Projekt ist sackstark.»