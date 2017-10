Und zwar einmal in Staufen und zweimal auf dem Mutschellen, in Eggenwil und Widen. Während sich die Informanten auf dem Mutschellen sicher waren, dass es Moody war, der da hoch oben auf einem Baum gesessen und an Äpfeln gepickt habe, war sich der Herr in Staufen nicht ganz sicher.

«Er ist farbenblind und konnte nicht sagen, was für eine Farbe der komische Vogel hatte, den er gesehen hat», sagt Oliver. Sicher sei er nur gewesen, dass es ein ausländischer Vogel war.

Wie auch immer; vielleicht sollte der Nächste, der Moody sieht und ihn nicht einfangen kann, ihm zur Sicherheit noch folgendes Sätzlein beibringen: «Wo isch Niedergösge?». (ksc)