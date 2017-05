Viele Besucher waren enttäuscht, die Gelegenheit für ein einmaliges Treffen mit der Tunnelbohrmaschine verpasst zu haben. Doch die SBB hatten noch mehr vorbereitet. Wer nicht in den Berg vordringen durfte, konnte stattdessen auf einen Berg steigen. Aus dem geraspelten Fels ist auf der nördlichen Seite der Bahngeleise ein 25 Meter hoher Hügel entstanden. Mit Aussicht von Aarau bis nach Niedergösgen und einem Gipfelbuch war der Berg für Ausflügler bestens ausgestattet. Die Arbeiter haben ihn nach einem Kollegen benannt, dessen Namen sie nicht verraten wollen.

Am Fuss des Kiesbergs befand sich der Baumaschinenpark. Eigentlich für Kinder gedacht, fanden auch deren Eltern, hauptsächlich die Väter, grossen Gefallen an den Geschicklichkeitsspielen. Mit dem Bagger galt es, eine Stange in einen Metallring einzufädeln oder mit einem anderen Gefährt möglichst genau auf der vorgezeichneten Spur zu bleiben. Höchste Konzentration und seltenes Gelingen bei den Probanden, gönnerhaftes Beobachten und Helfen bei den betreuenden SBB-Mitarbeitern.

Im Infocenter wartete Stargast Globi mit neuem Eppenberg-Malbuch und Globi-Schämpis auf die Kleinen. Trotz fortgeschrittenen Alters hat der blaue Vogelmensch nichts an Beliebtheit eingebüsst. Ehrfurcht machte sich unter den Kindern breit, als Globi ihre Malbücher mit einem Autogramm versah.

Zwischen Bratwurststand und Shuttlebus kam an der Eppenbergbaustelle Volksfest-Atmosphäre auf. Ein willkommener Einblick in eine sonst verwehrte Welt. „65 Jahre habe ich neben dem Eppenberg verbracht, jetzt bin ich drin“, fasst ein Schönenwerder die Stimmung vieler regionaler Besucher zusammen. Am Montag geht es für Mineure und Tunnelbohrmaschine weiter. Weiter in den Berg hinein. "Der Durchstich ist für den nächsten Winter geplant“, sagt Thomas Schweizer. Der Kiesberg hat also noch Wachstumspotenzial.