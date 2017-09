Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntag um 17.30 Uhr auf der Staffeleggstrasse im Gemeindegebiet Asp/Densbüren. Wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilt, fuhr der 46-jährige Lenker in einem Opel Zafira von der Passhöhe abwärts in Richtung Densbüren.

In einer Rechtskurve fuhr das Auto geradeaus und prallte ungebremst gegen einen Baum. Durch die Kollision wurde der Wagen weggeschleudert. Dabei wurden massive Signaltafeln aus dem Boden gerissen.

Die Rettungskräfte fanden den Verunfallten nicht ansprechbar im demolierten Auto vor. Ein Rettungshelikopter flog den Schwerverletzten ins Kantonsspital Aarau. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen keine Angaben vor.

Die Unfallursache ist unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Untersuchung und ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

Die Staffeleggstrasse war bis 22 Uhr gesperrt.