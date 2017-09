Kommission verweigert Gespräch

«Der negative Entscheid hat einen völlig unangemessenen Medienhype gervorgerufen, der nicht zur Stärkung des Ansehens der Gemeinde Buchs beigetragen hat», schreibt der Gemeinderat im neuen Antrag. Grund dafür war, dass die negative Beurteilung durch die Einbürgerungskommission auf zwei 45-minütige Gespräche abstellte, bei denen Yilmaz die Fragen der Kommission nicht zu deren Zufriedenheit beantworten konnte. Sie sei sehr nervös gewesen, sagte Yilmaz im Nachhinein. Die Öffentlichkeit sah die Verfehlungen freilich eher aufseiten der Behörden: Als die Gesprächsprotokolle publik wurden, war die Empörung gross. «Schweizermacher» war noch der netteste Ausdruck, mit dem die Buchser betitelt wurden.

Zwar hat Yilmaz gegen den Negativentscheid Beschwerde beim Regierungsrat eingelegt, ein Entscheid ist dort bisher nicht gefallen. Und doch beantragt der Gemeinderat jetzt die Einbürgerung. Weshalb der Sinneswandel? «Seit dem Beschluss des Einwohnerrats entstand der Eindruck, dass Frau Yilmaz besser in der Schweiz integriert ist, als sie anlässlich der beiden Gespräche mit der Einbürgerungskommission aufzuzeigen vermochte», so der Gemeinderat in der aktuellen Einwohnerratsbotschaft. Damit seien dem Gemeinderat «nicht geprüfte Informationen vorgelegen», die «zu einem anderen Ausgang des Verfahrens hätten führen können».

Der Gemeinderat habe diese Informationen von der Einbürgerungskommission überprüfen lassen wollen, offenbar bei einem erneuten Gespräch mit Yilmaz. Aber: «Die Einbürgerungskommission weigerte sich, dieses Gespräch zu führen.» Also nahm Ammann Urs Affolter die Sache selber in die Hand – gemeinsam mit Gemeinderat Anton Kleiber bestellte er Yilmaz zum Gespräch ein. Darin habe sie Punkte, die für ihre Einbürgerung sprächen, «ohne weiteres aufzeigen» können. Sie sei «genügend in der Schweiz integriert».