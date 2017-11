In Aarau hat sich die «meinstadion.ch»-GmbH zum Ziel gesetzt, die fehlenden 14 Millionen Franken (siehe Box unten) für das Stadionprojekt des FC Aarau zu beschaffen, wie sie am Mittwoch an einer Pressekonferenz bekannt gab. Zwei Millionen Franken sollen durch Crowdfunding organisiert werden. Man setzt auf die Spende von Tausenden Kleinbeträgen und einigen grösseren Brocken.

Doch nicht nur der grosse FC Aarau ist auf den Goodwill der Bevölkerung angewiesen. Auch der FC Erlinsbach sucht für den Neubau seines Sportplatzes Breite Gönner und Sponsoren. Die Kosten für das 4,7-Millionen-Projekt wird durch die Gemeinden Erlinsbach AG und Erlinsbach SO, sowie den Sport-Toto-Fonds finanziert. Einen kleinen Teil - 300'000 Franken - muss der Fussballclub beisteuern. «Kein kleiner Betrag für einen Dorfverein», sagt Pascal Frehner, Verantwortlicher der Crowdfunding-Aktion des FC Erlinsbach.

Penaltypunkt für 1000 Franken

Der Verein hat sich etwas aussergewöhnliches einfallen lassen, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Man verkauft auf der Webseite www.spenden.fcerlinsbach.ch symbolisch den Sportplatz Breite.

Ein Gönner kann sich so beispielsweise für 20 Franken einen Quadratmeter Rasen leisten, oder für 5000 Franken gleich eine ganze Auswechselbank. Auch der Penaltypunkt ist zu haben - für 1000 Franken.