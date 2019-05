Ein echter Fan reist am Donnerstag (30. Mai, Auffahrt) nach Neuenburg (Anpfiff um 19 Uhr). Der Eintritt kostet 25 Franken. Der Fanclub «Szene Aarau» hat einen Extrazug organisiert (Aarau ab 16 Uhr auf Gleis 6 in Aarau). Tickets: 44 Franken für Erwachsene; 22 Halbtax/Kinder, GA gültig. Ein echter Fan ist am Sonntag, 2. Juni in Aarau beim Heimspiel (Anpfiff 16 Uhr) mit dabei. Die Wetteraussichten sind traumhaft. Wer nicht anstehen und ganz sicher ein Ticket haben will (es haben nur 8000 Personen Platz – davon 1000 Fans des Gastklubs), benützt den Vorverkauf. Start: heute Dienstag, 10 Uhr. Die Stehplätze sind teurer als normalerweise: 25 statt 21 Franken. Alle Saisonkarten sind ungültig – auch auf der Tribüne. Alle Saisonkarten-Inhaber auf der Haupttribüne haben Vorkaufsrecht für ihren angestammten Sitzplatz erhalten.