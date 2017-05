Als treuer Bahnkunde ist Globi das perfekte Maskottchen für die SBB. Deswegen bekommt er heute auch seinen grossen Auftritt. Am Tag des offenen Eppenbergtunnels in Wöschnau bringt Globi den Kindern bei, wie das mit dem Tunnelbau im Eppenberg so funktioniert. Eine Tunnelführung ist erst ab zwölf Jahren erlaubt. Deswegen gibt es im Ausstellungsraum in Wöschnau extra eine Kinderecke, wo der «echte» Globi den Jüngsten Geschichten erzählt und für Erinnerungsfotos posiert.

Unser Globi wird 85 Jahre alt: