Das Schweizer Traditionsunternehmen Feldschlösschen wird Haupt- und Getränkepartner des Eidgenössischen Turnfestes 2019 in Aarau. Dies teilt das Turnfest-OK mit. «Mit Feldschlösschen ist nun bereits der dritte Hauptpartner mit an Bord», heisst es in der Medienmitteilung. Und: «Nach 2007 (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest), 2010 (Eidgenössisches Schützenfest) und 2015 (Eidgenössisches Volksmusikfest) ist Feldschlösschen innerhalb von 12 Jahren zum vierten Mal an einem Eidgenössischen Grossanlass in Aarau einer der Hauptpartner.»

Für OK-Präsident und Regierungsrat Alex Hürzeler sei Feldschlösschen auch ein wichtiger Grundpfeiler in der Organisationsplanung: «Zehntausende Turnerinnen und Turner, und auch Besucher, müssen am Fest verpflegt werden. Dazu haben wir nun mit Feldschlösschen den richtigen Getränke- und Logistikpartner.» Thomas Amstutz, CEO von Feldschlösschen, sagt: «Dieses Engagement am grössten Sportanlass der Schweiz ist Ausdruck unserer Verbundenheit mit dem Turnsport und unserem Heimatkanton Aargau.» Das Eidgenössische Turnfest 2019 findet vom 13. bis 16. Juni und vom 20. bis 23. Juni 2019 statt. Rund 70 000 Turnerinnen und Turner werden erwartet. (AZ)