Ursula Fehr lebt seit bald 40 Jahren in Eglisau am Rhein (ZH) und amtet seit 2010 als Gemeindepräsidentin. An ihre Kindheit in Buchs hat die Wahl-Zürcherin keine guten Erinnerungen und diese wurden durch den Fall Funda Yilmaz wieder erweckt: «Nach über 60 Jahren hat sich damit mein Eindruck vertieft, dass in diesem Dorf sich offensichtlich wenig geändert hat.»

Nie heimisch oder wohl habe sie sich in ihrem Geburtsort gefühlt: «Im Dorf fand ich weder einen gemütlichen Kern noch etwas Herausragendes.» Die Zeit im Kindergarten und Primarschule beschreibt sie als regelrechte Qual, mit Schrecken erinnere sie sich an den Chindsgi zurück, «der in einem Keller installiert war und von einem hinkenden und mürrischen Fräulein dominiert wurde.»

Erst in Aarau, an der Bezirksschule und im Lehrerseminar, sei sie aufgeblüht zur kulturell interessierten Schülerin, die für das «Aargauer Tagblatt» schrieb, sich im Kleintheater Tuchlaube oder im Filmclub engagierte.

«Liebe Funda Yilmaz, sie erfüllen alles»

Heute sei sie als Gemeindepräsidentin von Eglisau ZH stolz auf die dortige Aufgeschlossenheit: «Deshalb wundert mich, dass eine junge Frau dafür kämpft, im biederen Buchs eingebürgert zu werden.» Schliesslich sei doch die Mehrheit des Einwohnerrates noch so engstirnig und stur wie ihre Kindergärtnerin dazumal.

Fehr richtet sich im Brief direkt an das Schweizermacher-Opfer und verpasst damit den Buchser Behörden einen weiteren Seitenhieb: «Liebe Funda Yilmaz, bei uns in Eglisau und, wie ich hoffe, in den allermeisten anderen Gemeinden unterhalten wir uns interessiert und fair mit unseren Einbürgerungswilligen und konzentrieren uns auf die wesentlichen Fragen, die – wie mir scheint – bei Ihnen alle erfüllt sind.»

Zum Schluss gibt's noch eine Einladung nach Eglisau an den Rhein: Die SVP-Gemeindepräsidentin lädt Funda Yilmaz zu einem Gespräch mit den «Urschweizer Getränken» Vivi Kola oder gespritztem Weissen in die «Rhybar» ein.