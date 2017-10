Der Densbürer Herbstmarkt ist immer einen Besuch Wert - und dieses Jahr im doppelten Sinn: Er wird nämlich mit dem Juraparkfest 2017 kombiniert. Dieses findet jedes Jahr in einer anderen Jurapark-Gemeinde statt. Bei der Ausgabe 2016 in Mönthal kamen rund 1000 Besucher – trotz Regen. Dieses Jahr dürfte der Aufmarsch in Densbüren noch grösser werden. Dies dank Stadtnähe und angekündigtem Kaiserwetter am Wochenende.

Vielversprechend auch die Tatsache, dass in Densbüren der Mönthaler Aussteller-Rekord (62 Stände) nochmals deutlich übertroffen wird. An über 100 Ständen bieten Marktleute, die meisten davon aus der Region, ihre Ware feil.

Die fünf Festbeizli und zwei Bars haben auch nach Ausstellungsschluss noch geöffnet. Sie bieten neben Evergreens wie Spaghetti oder Grilladen auch Spezielles wie Wild oder Kutteln an. Auch hier stammen die Produkte so weit wie möglich aus der Region.

Lamas und Sagen

Eindrücklich ist auch das Rahmenprogramm, das die Organisatoren auf die Beine gestellt haben. Wie ein roter Faden zieht sich das Thema «Sagen» durch den Tag. Die Densbürer Primarschüler haben einen Sagen-Kurzfilm gedreht, den sie auf dem iPad zeigen. Es gibt ein «Schattentheater Ruine Urgiz», die Uraufführung der musikalischen Sagen-Suite «D Ärdlüüt vom Strihe» und zahlreiche weitere Interpretationen der Thematik. Und das alles in stimmungsvollen Locations wie dem ehemaligen «Gfrüri»-Keller» am Kirchrain oder im Mahlraum der alten Mühle. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem die Musikgesellschaft Asp und die «Chälebach-Musikante».

Für den Jö-Effekt dürften die Vierbeiner vom «Lamaparadies Fritz Boss» sorgen. Es gibt ausserdem einen Streichelzoo und eine Strohburg für die Kleinen.

Juraparkfest 2018 im Fricktal

Trotz dieser Fülle an Angeboten wird man sich am Samstag in Densbüren nicht verlaufen: Das von Peter «Bo» Bolliger geschaffene «Deischberli» zeigt den Marktbesuchern als Wegweiser, wo es lang geht. Bolligers Atelier ist zur Besichtigung offen, ebenso der Kunstraum «Urgizzy», wo die Finissage der aktuellen Ausstellung stattfindet.

2018 findet das Juraparkfest übrigens nicht in Effingen statt, wie ursprünglich vorgesehen. Die Gemeinde hat wegen anderer im 2018 stattfindender Anlässe keine Kapazitäten mehr. Stattdessen hat sich Zeiningen anerboten, das Juraparkfest im Rahmen des Dorffestes (24. bis 26.8.2018) auszurichten. Effingen wird stattdessen in einem der Folgejahre zum Zug kommen. Der Jurapark umfasst mehr als zwei Dutzend Gemeinden in den Regionen Aarau, Fricktal und Brugg. Aus dem Bezirk Aarau sind Küttigen, Densbüren und Biberstein dabei.

Herbstmärt Densbüren und Juraparkfest 2017: Samstag, 14. Oktober, Dorfzentrum Densbüren. Markt 9.30 bis 17 Uhr, offizielle Eröffnungsfeier 10.30 bis 11 Uhr. Ganzer Tag umfangreiches Rahmenprogramm. Infos: www.jurapark-aargau.ch