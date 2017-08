Markus Eichenberger (46) ist Fotograf und Filmemacher. Mit Langzeitbelichtung oder Zeitraffer hält er fest, wie das Firmament über unsere Köpfe zieht. Dafür muss er da hin, wo es dunkel ist, wo keine Lichtverschmutzung das Bild erhellt. Am besten bei Neumond. Hoch hinauf, auf die schönsten und einsamsten Gipfel, nächtelang bei Minustemperaturen. Oder in die abgelegensten Wälder, wo man – wenns blöd läuft – zwischen Flinte und Hirsch gerät. «Wer als Fotograf überleben will, muss Ungewöhnliches machen», sagt Eichenberger. Das zahlt sich aus: In der Schweiz kennen ihn wenige. Doch an internationalen Filmfestspielen hat er in den letzten Monaten einen Preis nach dem andern gesammelt.

Goldene Figuren auf dem Ofen

In seiner Wohnung in der Aarauer Altstadt stehen die sechs goldenen Figuren auf dem Sims des Kachelofens, dazu zwei Diplome. Sie kommen aus Vancouver, Toronto Auckland, Atlanta, Hollywood, London, Mumbai und Houston. Das alles ging ohne Schaulaufen auf dem roten Teppich, ohne Frack und Fliege über die Bühne. Gebracht hat sie der Paketbote. Ausser die letzte, die kleine goldene Sphinx. Die hat Eichenberger im Juli selber in Wien abgeholt. Ohne Fliege. «Für Wien hat das Geld gereicht», sagt er und lacht.