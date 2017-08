Er wollte eine gesunde Ernährung bekannt machen, am Ende exportierte Max Oskar Bircher-Benner sogar ein Schweizerdeutsches Wort: Das «Muesli» ist heute weltbekannt. Auch wenn die Ausländer aus dem Umlaut ein «u» machen. Und auch wenn die meisten heutigen Müesli sich von dem unterscheiden, was der Arzt ab 1902 seinen Patienten in seinem Sanatorium am Zürichberg vorsetzte: Haferflocken, die damals noch länger eingeweicht werden mussten, bis man sie schlucken konnte, untergemischt Äpfel, Nüsse, Zitronensaft und gezuckerte Kondensmilch.

Die Idee dazu soll er von einer Sennerin übernommen haben, die ihn damit auf einer Bergwanderung bewirtet hatte. Von der Rohkost war er schon vorher überzeugt gewesen und experimentierte mit seinen sieben Kindern und den Patienten. Doch als er 1900 im Zunfthaus zur Saffran vor Zürcher Ärzten erstmals erklärte, dass Getreide, Früchte, und Gemüse hochwertigere Nahrung als Fleisch seien, erntete er Spott. Der Vorsitzende der Zürcher Ärzteschaft erklärte: «Herr Bircher hat die Grenzen der Wissenschaft verlassen.»

Schon vorher war Bircher-Benner zum überzeugten Alkohol-Abstinenten geworden – was ihn ebenfalls zum Sonderling gemacht hatte. Der Erfolg mit seiner Klinik und Ernährungslehre kam später.