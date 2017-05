Der Sommer schmeckt nach Eis am Stil. Die rot-weisse Rakete mit der Schoggi-Spitze ist der Klassiker. An heissen Tagen wie diesen schmilzt die Glace in Windeseile vom Stängeli weg – doch wie schnell eigentlich wirklich? Wir haben den Test gemacht – schätzen Sie das Resultat!