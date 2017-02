Dies geht aus den vorläufigen Zahlen der Universität Michigan hervor.

Der private Konsum ist die tragende Säule der amerikanischen Wirtschaft. Er macht etwa 70 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Der am 20. Januar ins Amt gekommene Trump hat Steuererleichterungen in Aussicht gestellt und will zudem mit einem grossen Infrastrukturprogramm das Wachstum beflügeln.

Die US-Notenbank Fed hat angesichts der bereits rund laufenden Konjunktur den Leitzins im Dezember auf ein Niveau von 0,5 bis 0,75 Prozent angehoben und für 2017 drei weitere Schritte in Aussicht gestellt. Aufschluss über den weiteren Kurs erhoffen sich Anleger von Auftritten der Fed-Chefin Janet Yellen vor Kongressausschüssen in der kommenden Woche.