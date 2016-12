"Ich hatte am Vorabend der Wahl zwei Gratulationsbriefe vor mir, die ich unterschreiben sollte. Ich unterschrieb nur einen. Den anderen musste ich dann am nächsten Morgen unterschreiben. Auch ich lag falsch", sagte Schneider-Ammann in einem Interview mit der "Schweiz am Sonntag". In einem Telefongespräch mit Trump sei es ihm dann aber wohl "ganz gut gelungen, die Schweiz auf die politische Landkarte des künftigen US-Präsidenten zu setzen".

Trump habe der Schweiz Respekt gezollt und unter anderem mehr über die Handelssituation wissen wollen. "Ich bin da gar nicht so pessimistisch", sagte Schneider-Ammann im Interview im Bezug auf die künftige US-Regierung. Denn Trump habe Leute in sein Kabinett geholt, die Grosskonzerne gesteuert haben. "Ich gehe davon aus, dass auch sie den Erfolg von ihren Business-Aktivitäten vor allem im Erschliessen von zusätzlichen Märkten gefunden haben." Und offene Märkte seien für die Schweiz die einzige Chance.