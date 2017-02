Schon vor seiner Wahl bemerkte manch einer echauffiert: Falls Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wird, werde ich das Land in den nächsten vier Jahren meiden. Nun scheint es, als würden diese leisen Drohungen wahr. Kaum ist Trump an der Macht, schockiert er mit seinem Einreiseverbot für Menschen aus sieben überwiegend islamischen Ländern.

Die Folge: Menschen aus der ganzen Welt buchen weniger Reisen in die USA – und zwar nicht nur die, die Trump nicht in seinem Land möchte. Auch die, die dürfen, wollen nicht.

ForwardKeys, ein auf Buchungsdaten spezialisiertes Unternehmen, veröffentlichte eine Analyse, für welche die Daten von mehr als 200'000 Reisevermittlern ausgewertet wurden. Insgesamt gingen die Flugbuchungen in die USA zwischen dem 28. Januar und dem 4. Februar, also just nachdem Trump das Einreiseverbot einführte, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,5 Prozent zurück.

Ganz Westeuropa betroffen

Die Wahl Trumps im November und der hohe Dollarkurs sind Gründe, weshalb der Tourismus in den USA in letzter Zeit leicht rückgängig war, doch gemäss Branchenexperten sind Touristen insbesondere seit dem 27. Januar weniger interessiert an Ferien in den USA.

An diesem Freitag verfügte Trump, dass zum Schutz vor Terrorrisiken die Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern (Iran, Irak, Jemen, Syrien, Libyen, Somalia und Sudan) sowie Flüchtlinge vorübergehend nicht in die USA einreisen dürfen.

Die Buchungen aus den betroffenen Ländern ab dem Einreiseverbot gingen erwartungsgemäss am stärksten zurück. Und zwar um 80 Prozent. In Westeuropa gab es einen Rückgang um 13,6 Prozent, in Nordeuropa um 6,6 Prozent und ihn Südeuropa um 2,9 Prozent. Nur in Ostereuropa sind gemäss dem Branchenbericht die Buchungen um 15,8 Prozent gestiegen.

Auch die Reisesuchmaschine «Kayak» bekommt die Auswirkungen des neuen US-Präsidenten zu spüren. Der «Nordwestschweiz» liegen Auswertungen von Fluganfragen in die USA vor. Das dominierende Wort: Rückgang.

Bereits nachdem Trump am 8. November zum Präsidenten gewählt wurde, gab es aus den EU-Ländern weniger Suchanfragen. Bis zum 29. Januar sanken sie um 8 Prozent im Vergleich zur selben Periode im Vorjahr. Bei Schweizern war das Interesse um 6 Prozent geringer.