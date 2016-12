Am Donnerstag kamen mehr als 80 Tonnen vom Kinderhilfswerk zur Verfügung gestellte Hilfsgüter in N’Djamena an. An Bord des aus Lüttich kommenden Frachters waren Decken, Abdeckplanen, therapeutische Nahrungsmittel für mangelernährte Kinder geladen, heisst es in einer Medienmitteilung des Logistikkonzerns. Die Ladung umfasste auch medizinische Ausrüstung für Impfungen, Malariamedikamente, Paracetamol, Desinfektionsmittel und Wasserreinigungstabletten.

Hilfe ist dringend nötig

«Unser Ziel ist es, die verletzlichsten Kinder zu erreichen, die dringend Hilfe benötigen. Und von diesen gibt es viele im Binnenstaat Tschad», sagt Elsbeth Müller, Geschäftsleiterin Unicef Schweiz. Gleichzeitig dankt sie Panalpina für die Unterstützung. Es ist bereits das vierte Mal, dass Unicef und Panalpina zusammenarbeiten.

Der Tschad rangiert auf dem UNO-Entwicklungsindex gemäss Unicef auf Platz 185 und zählt damit zu den ärmsten Ländern der Welt. Der Binnenstaat in Zentralafrika hat mehrere militärische Konflikte durchlebt und kämpft gegen extreme Klimabedingungen, die teilweise auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Felder werden zu Wüsten, die den Menschen ihre Existenzgrundlage entziehen. Hinzu kommen 650 000 Vertriebene und Flüchtlinge aus Nigeria, dem Sudan und der Zentralafrikanischen Republik. Die humanitäre Gesamtlage im Tschad ist prekär. 3,9 Millionen Menschen sind von der Krise betroffen, darunter 2,2 Millionen Kinder. Der Tschad ist das Land mit der zweithöchsten Kindersterblichkeitsrate der Welt.

Unter anderem wurden 15 Tonnen therapeutische Spezialmilch eingeflogen, die bei schwerer akuter Mangelernährung bei Kindern eingesetzt wird. Fast 200 000 Kinder unter fünf Jahre sind im Tschad gemäss Unicef unterernährt. Auch Schulsachen sowie Tausende von Bällen, Springseilen und Frisbees waren Teil dieser Hilfssendung. Für die von Konflikten entwurzelten Kinder ist Spielen wichtig und tröstlich.

Ein Grossteil der Hilfsgüter wird in die Region Kanem im Westen des Landes gebracht, wo die Mangelernährung besonders ausgeprägt und der Zugang zu Wasser sehr erschwert ist. In den Vorjahren flog Panalpina dringend benötigte Hilfsgüter nach Burundi, Sierra Leone und in die Zentralafrikanische Republik.