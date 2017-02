Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA erreichte 334 Millionen Franken, wie OC Oerlikon am Dienstag mitteilte. Das ist ein leichtes Minus von 1,2 Prozent. Auf Stufe EBIT belief sich der operative Gewinn auf 158 Millionen Franken, nachdem im Vorjahr hohe Abschreibungen und Sonderfaktoren zu einem Minus von 306 Millionen Franken geführt hatten.

Beim Umsatz musste der Industriekonzern, bei dem der russische Oligarch Viktor Vekselberg Ankeraktionär ist, erneut einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Dieser sank im vergangenen Jahr um 12,7 Prozent auf 2,33 Milliarden Franken. Begründet wird das Minus mit einem verlangsamten Wachstum in China, Unsicherheiten in der EU und den USA sowie Schwankungen der Rohstoffpreise.

Das wichtigste Segment Surface Solutions, mit dem OC Oerlikon mehr als sie Hälfte des Umsatzes einfährt, erzielte 2016 ein Ergebnis auf Vorjahresniveau. Damit werde das Potenzial des Geschäfts und die Strategie des Konzerns bestätigt, sich auf Oberflächentechnologien und moderne Werkstoffe auszurichten, heisst es im Communiqué.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten Bestellungseingang und Umsatz in der wichtigsten Sparte leicht gesteigert werden. Diese Entwicklung basiert auf einer stabilen Nachfrage in den Schlüsselindustrien Automobil, Luftfahrt und Energieerzeugung sowie einem leicht positiven Trend in der allgemeinen Industrie und im Werkzeugbereich.

Im laufenden Jahr erwartet der Konzern einen Anstieg von Umsatz und Bestellungseingang auf rund 2,5 Milliarden Franken, wobei die Profitabilität auf Vorjahresniveau liegen soll.