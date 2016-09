Bereits am Dienstag hatte Textron in einer wenig beachteten Mitteilung erklärt, dass seine "Waffe mit Sensorzünder", wie die Firma die Streubomben nennt, wegen sinkender Verkaufszahlen vom Markt genommen werde.

Die Streubomben seien "eine clevere, verlässliche Luft-Boden-Waffe, die vollkommen übereinstimmt mit der Politik des US-Verteidigungsministeriums und der geltenden Gesetze", erklärte Unternehmenssprecher Sylvestre.

"Dennoch haben wir angesichts geringerer Bestellungen entschieden, unser Geschäft neu auszurichten, um den künftigen Anforderungen unserer Kunden zu entsprechen." In einer früheren Mitteilung hatte Textron angekündigt, ein Einstellen der Streubomben-Produktion werde zu Stellenstreichungen führen.

USA blockiert Lieferung

Die US-Regierung hatte im Mai eine Lieferung von Streubomben an Saudi-Arabien für den Einsatz im Jemen blockiert. Damit reagierte sie auf Berichte über steigende Opferzahlen unter Zivilisten wegen des Einsatzes der heimtückischen Geschosse.

Streubomben setzen hunderte kleinere Sprengsätze frei, von denen viele nicht sofort explodieren. Wie Minen können sie später detonieren, wenn ein Mensch versehentlich auf sie tritt, und die Opfer töten oder schwer verstümmeln.

Die Bomben sind gemäss einer internationalen Konvention aus dem Jahr 2008 geächtet. Etwa hundert Länder unterzeichneten die Vereinbarung, die USA und Russland traten allerdings nicht bei.

Am Donnerstag veröffentlichten Human Rights Watch (HRW) und weitere Organisationen den Streubomben-Monitor 2015, wonach vergangenes Jahr durch Streubomben 417 Menschen getötet oder verstümmelt wurden. Die meisten Opfer, 248, gab es demnach in Syrien, in Jemen waren es 104.

HRW-Rüstungsexpertin Mary Wareham erklärte, die Textron-Entscheidung sei "äusserst bedeutsam". Sie ebnet den USA den Weg, "sich der Konvention zu Streubomben zu nähern" und ihr schliesslich beizutreten, sagte Wareham.