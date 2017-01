Diese Zahlen relativieren sich jedoch, wenn man auf das zurückliegende Jahr blickt. Hier lagen 54 Prozent der befragten Unternehmen unter ihren budgetierten Umsatzzielen. Einzig beim Online-Handel zeigt sich ein positives Bild. Hier haben 88 Prozent ihre Ziele erreicht oder übertroffen, nur 12 Prozent haben sie verfehlt.

Wachstum hat sich beschleunigt

Auch die CS bescheinigt dem Online-Handel ein ungebremstes Wachstum in den kommenden Jahren. Bis ins Jahr 2022 dürfte sich der Umsatzanteil, der über das Internet abgewickelt wird, von rund 5 auf über 10 Prozent verdoppeln. Zwischen 2008 und 2015 stiegen die Verkäufe im Schnitt jährlich um 6,4 Prozent. In den letzten Jahren hat sich das Wachstum gar noch beschleunigt, nicht zuletzt dank Zalando. Der deutsche Online-Modehändler ist seit 2011 in der Schweiz tätig.

Als wichtigster Wachstumstreiber macht die Credit Suisse vor allem zwei Altersgruppen aus. Zum einen kommen die «Digital Natives», also jene Generation, die den Umgang mit Smartphone und Internet seit ihrer Kindheit gewohnt ist, zunehmend ins kaufkräftige Alter. Zum anderen dürfte die Bereitschaft der Generation 50+, vermehrt online einzukaufen, deutlich zunehmen. Oder um es auf Neudeutsch zu sagen: Die «Silver Agers» mutieren zu «Silver Surfers».

Das Umsatzpotenzial des Online-Kanals ist aber auch deshalb gross, weil dessen Anteil von rund 5 Prozent am gesamten Detailhandelsumsatz im Vergleich mit dem Ausland hierzulande noch gering ist. In Grossbritannien etwa werden bereits 14,5 Prozent aller Einkäufe über das Internet abgewickelt, in Dänemark sind es 11,3 Prozent, in Deutschland immerhin 8 Prozent.

Herr und Frau Schweizer kaufen auch weiterhin fleissig im Ausland ein. Nach einem kräftigen Schub 2015 hat sich der Einkaufstourismus im vergangenen Jahr auf hohen 10 Milliarden Franken eingependelt, schätzt die CS. Ein deutlicher Rückgang ist auch im kommenden Jahr nicht zu erwarten. Bereits bei der ersten Frankenaufwertung 2011 verharrten die Auslandseinkäufe in den Jahren danach auf hohem Niveau.